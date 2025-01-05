Зеленский отметил, что Трампу стоит ввести санкции против РФ.

Украина может рассмотреть сценарий вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Тем не менее наша страна сможет согласиться на это только в случае соблюдения некоторых условий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Интервьюер поинтересовался у президента, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, в обмен на приглашение вступить в НАТО.

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"Законодательно приглашение в НАТО делается Украине, и мы не признаем все другие территории Украины, но НАТО может действовать на той части, которая находится под контролем Украины - про это можно договориться. Я уверен", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что такой сценарий возможен, только если Украина увидит дипломатический способ завершения войны.

"Это первое. Второе - пакет оружия. Я не готов публично сказать, что это такое, но для президента Трампа в этом нет тайн. В основном это зависит от воли США. Потому что частично ЕС даст и частично США. К этому пакету нужно единство", - рассказал он.

Зеленский добавил, что также новоизбранному президенту США Дональду Трампу нужно будет ввести санкции против РФ, чтобы не допустить на рынок российскую энергетику. Он подчеркнул, что это, в первую очередь, будет выгодно для Вашингтона.

"Я думаю он будет доволен (Дональд Трамп - УНИАН), президент и народ США будут счастливы. Решение за вами (США - УНИАН). Тогда у Путина не будет столько денег на войну", - объяснил президент.

Украина и НАТО - важные новости

Ранее советник по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности США Майкл Карпентер рассказал, когда Украина может стать членом НАТО. Он говорит, что лучшей гарантией безопасности будет 5 статья Альянса, которая предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов.

Кроме того, глава Представительства Альянса в Украине Патрик Тернер заявил, что НАТО в 2024 году утроило свое присутствие в Украине и собирается еще больше увеличить его в следующем году. Отмечается, что в 2025 году еще примерно 20 человек могут присоединиться к команде Представительства НАТО в Украине.

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