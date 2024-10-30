Он отметил, что власти ЕС создали инструменты для ускоренного вступления Украины.

Украина может стать членом Евросоюза до 2029 года. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи.

Он уточнил, что это возможно, поскольку ЕС создал инструменты для ускорения вступления Украины. "Эти инструменты называются План роста, План Украины, в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным... для Украины завершить реформы... и стать членом ЕС к концу следующего мандата Европейской комиссии", - сказал Вархейи.

При этом он отметил, что пока сложно назвать конкретные сроки вступления. Хотя мандат Еврокомиссии длится 5 лет и следующий заканчивается к 2029 году.

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Вступление Украины в Евросоюз

24 октября Центра Разумкова обнародовал итоги опроса, согласно которым более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и НАТО, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время.

А в обновленном отчете по расширению ЕС, который был обнародован сегодня, указано, что Украина выполнила все шаги, которые ранее были невыполненными и определенными в заключении Европейской комиссии 2022 года. В отчете отмечено, что если Украина выполнит все условия, Европейская комиссия ждет в 2025 году открытия переговоров по переговорным разделам.

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