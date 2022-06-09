При этом польский президент привел пример, что в его стране никто не говорит о ведении бизнеса с РФ.

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал немецкий бизнес за стремление продолжать дела с Россией несмотря на ее войну в Украине.

Об этом Дуда заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Извините, возможно, некоторые люди в Германии обидятся: части немецкого бизнеса безразлично, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Говорят: мы хотим делать бизнес, зарабатывать деньги. Вы можете вести бизнес с Россией, мы хотим продавать свою продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть", - сказал Дуда.

"Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы вновь отпраздновать великую победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно. И поэтому для нас нет бизнеса как раньше. И поэтому мы призываем мир и Европу, чтобы с Россией больше не было обычного бизнеса", - подчеркнул польский президент.

Он прямо не стал критиковать канцлера Олафа Шольца, который отказывается приехать в Украину, и добавил, что сам будет делать все необходимое для поддержки Украины.

"Мы, как поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам опять может грозить, что российская армия снова будет здесь. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что означает потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко. Мы должны создать такую военную силу в Польше, чтобы мы могли защищаться в случае нападения. Мы все должны строить союзы", - сказал Дуда.

Как сообщал УНИАН, 8 июня президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины. Сначала Дуда приедет в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего отправится в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем польский лидер прибудет в Румынию для участия в саммите "Бухарестской девятки".

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