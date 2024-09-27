Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает в случае победы на выборах "что-то наработать" с целью завершения войны между Украиной и Россией еще до своей инаугурации, которая должна состояться в 20-х числах января 2025 года. Об этом Трамп сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Трамп, напомнил, что сейчас в Америке проходит избирательная гонкп и до дня голосования осталось около 37 дней. По словам Трампа, он лидирует в опросах общественного мнения, но еще надо дождаться, каким будет результат выборов. Он надеется, что у него получится победить.
В случае победы "мы собираемся работать с обеими [воюющими] сторонами, чтобы попытаться это уладить и чтобы это сработало. Это должно прекратиться в определенный момент", - сказал Трамп об окончании войны в Украине.
Трамп подчеркнул, что имеет хорошие отношения с Зеленским, но также имеет хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я думаю, что если мы выиграем [выборы], мы собираемся решить это (прекратить войну) очень быстро", - подчеркнул Трамп.
При этом Трамп, не называя имя своей оппонентки от демократов Камалы Харрис, выразил убеждение, что Украина никакой победы в войне не получит, "если выиграет другая сторона" на выборах в США.
"Мы сядем и обсудим это. Если мы получим победу, я думаю, что задолго до 20 января - до того, как я стану президентом 20 января, задолго до этого, я думаю, что мы сможем что-то наработать, что будет хорошим для обеих [воюющих] сторон", - подчеркнул Трамп.
Выборы президента США
Как писал УНИАН, ближайшие выборы президента США состоятся 5 ноября этого года. На них граждане штатов определят, за какого кандидата голосует их штат.
Каждый штат имеет определенное количество голосов "выборщиков", которое зависит от численности населения штата. В декабре выборщики от имени своего штата проголосуют за кандидата, который получил большинство голосов граждан в их штате. Именно по итогам голосования выборщиков будет окончательно определено, кто станет следующим президентом США.
Согласно правилам, игавгурация и вступление в должность избранного президента США всегда происходит 20 января того года, который следует за годом выборов. То есть Трамп или Харрис окончательно станет президентом США именно 20 января 2025 года.