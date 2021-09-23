Владимир Зеленский поблагодарил государства, которые вспомнили Украину в своих выступлениях и которые не стесняются называть оккупацию оккупацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку международного сообщества относительно освобождения первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и еще около 450 незаконно удержанных украинцев.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на общих дебатах в рамках 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

В частности, он процитировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году.

В цитате, которую президент произнес на русском речь шла о том, что силовая политика может привести к тому, что не останется никаких правил... будет меньше демократии и свободы.

"Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский раскритиковал ООН из-за неучастия в саммите Крымской платформы

"Разве эти слова были неправильны? К сожалению, ответ России мы знаем. Ведь в начале сентября этого года в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов... Вот вам цена свободы слова, вот вам цена борьбы за свои права, за права человека", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе освобождения Джелялова, а также еще около 450 украинцев, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Президент также призвал страны-члены ООН поддержать обновление резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова, которые будут внесены на рассмотрение Генассамблеи до конца года.

Он поблагодарил государства, которые упомянули Украину в своих выступлениях и которые не стесняются называть оккупацию оккупацией, а агрессию - агрессией, "не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал".

"Не надо этого бояться, ведь это площадка для диалога. Счастья Украине это точно не принесет. Счастье Украины могло принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы", - подчеркнул он.

Читайте такжеВозили в лес на "расстрел": адвокат рассказал о пытках крымского татарина Асана Ахтемова российскими силовикамиКак сообщал УНИАН, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ увезли в неизвестном направлении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемовых и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

По заявлению ФСБ, диверсия была якобы организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне — оперативной службой "Таврия" при участии Меджлиса крымскотатарского народа.

Непосредственными исполнителями ФСБ называет Ахтемовых, а Джелялова — соучастником.

Сразу после задержания 3 сентября Асана Ахтемова пытали электрическим током и применяли к нему психологическое насилие, чтобы добиться признания в диверсии, которую он не совершал, сообщил адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, после пыток его подзащитный согласился подписать все документы, после чего его отвезли в здание российской ФСБ в оккупированном Симферополе. Это произошло около 17:00-18:00 4 сентября. Там Ахтемова допрашивали, проводили "следственные действия" и заставляли подписывать различные документы.

Правозащитники отмечают, что на опубликованном 7 сентября российскими СМИ видео допроса братьев Ахтемовых не показаны лица, которые их допрашивали, а также не видно, присутствует ли при допросе адвокат.

Отмечается, что лица задержанных на видео замазаны, сама запись смонтирована с явными "склейками".

Такая видеосъемка допроса, отмечают правозащитники, не только нарушает процессуальные нормы, но и свидетельствует о незаконных методах следствия, например, принуждении к даче ложных показаний против себя, нарушении права на защиту и т.д.

Кроме того, по мнению правозащитников, заявления оккупационных властей о причастности Меджлиса и СБУ ставят это дело в один ряд с другими политически мотивированными делами, которые власти РФ фабрикуют в Крыму для создания образа внешнего врага в виде Украины и Меджлиса крымскотатарского народа.

Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца - до 4 ноября.

Авторы: Олег Давыгора, Антонина Доломанжи