В частности, отношения между Евросоюзом и Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не заставит Россию вывести войска из Украины.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом, если Пекин не надавит на Российскую Федерацию, чтобы прекратить войну против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Стокгольме на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Отношения Европейского Союза и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не заставит Россию уйти из Украины. Мы призываем Китай как постоянного члена Совета Безопасности ООН повлиять на Россию, чтобы прекратить эту войну и играть конструктивную роль для получения справедливого мира для Украины", - сказал Боррель.

Высокий представитель Евросоюза добавил, что ЕС очень важно, чтобы Китай понял, что война России против Украины - это угроза существования. "Мы ожидаем, что Китай будет использовать свою роль и свои обязательства. Если это не будет так - наши отношения не будут такими хорошими", - добавил Боррель.

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Отношения Китая и ЕС на фоне войны в Украине - последние новости

Боррель недавно заявил, что Китай уже потерял возможность стать посредником в развязанной Россией войне против Украины.

Ранее Высокий представитель ЕС неоднократно заявлял, что не имеет доказательств, что Китай может поставлять оружие в Российскую Федерацию.

Как писал Financial Times, руководство ЕС рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку Российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине.

Китай и Россия - главное

Китай продолжает изображать "миротворца" в российско-украинской войне, постоянно избегая называть Россию страной-агрессором, а китайские дипломаты неоднократно попадали в международные скандалы, повторяя кремлевские нарративы по Украине и другим странам Запада.

Впрочем, 26 апреля 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Путиным. По информации западных СМИ, Си согласился отправить своих спецпредставителей, в частности экс-посла в РФ, который еще и имеет медаль от Путина, в Украину и другие государства для общения "со всеми сторонами" по политическому урегулированию "кризиса в Украине"

Западная пресса настаивает, что Китай продолжает вести двойную игру, подыгрывая России. Например, Spiegel писал еще в феврале 2023-го, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе ZT-180.

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