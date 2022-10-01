Также Боррель прокомментировал проведение фейковых референдумов Кремля в Украине.

Присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент".

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью каналу 24 Horas.

Он отметил, что на данный момент главное - продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его мнению, "дают эффект".

Видео дня

Боррель выступил за продолжение военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение существующих санкций и за "участие в мировой дипломатической битве, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".

Глава европейской дипломатии напомнил при этом, что из-за российского вторжения в Украину ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в третью воюющую страну. "Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", - сказал Боррель.

Что касается ядерной угрозы от президента России Владимира Путина, Боррель сказал, что "все риски возможны".

Кроме этого, Боррель прокомментировал проведение фейковых референдумов Кремля в Украине. Он заявил, что попытка аннексии украинских областей "делает практически невозможным окончание войны".

"Никто не признает аннексию этих территорий", - заявил Боррель.

Заявка Украины на вступление в НАТО

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. По словам президента, заявка будет подаваться в ускоренном порядке.

После этого последовала реакция западных партнеров Украины на объявление Зеленского. В частности, в Белом доме выразили мнение, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

При этом поддержку членству Украины в Альянсе сразу выразили страны Балтии и Канада.

Вас также могут заинтересовать новости: