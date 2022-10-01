Советник ОПУ прокомментировал заявление Столтенберга.

Советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, когда Украина может стать членом Организации Североатлантического договора (НАТО).

Свое мнение по этому поводу он высказал на канале Фейгин LIVE.

"Все сигналы посланы. Даже сам факт, что через четыре часа после президента Зеленского выступает глава НАТО… Понятно, что начинается длинный диалог, понятно, что прямо завтра не будет… За это, как всегда, придется побороться, и в этом ценность Запада. Любые решения должны быть обоснованы, аргументированы… Но напоминаю, что в июле следующего года симпатичный саммит НАТО. Как раз классика – полгода и вперед", – намекнул он.

Арестович уверен, что после подачи Украиной заявки на вступление в НАТО, а также после реакции генсека Альянса Столтенберга и положительной реакции стран-членов НАТО (Канада, Эстония, Латвия, Литва) вероятность ядерного удара РФ существенно снизилась.

"После этого бить ядерным оружием... да и вообще воевать со страной-членом НАТО как-то сложнее…", – добавил Арестович.

Украина подает заявку на вступление в НАТО: что известно

30 сентября сразу после оглашения Путиным аннексии новых территорий Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке":

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия… Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке".

Спустя несколько часов на заявление Зеленского отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты:

"Любое демократическое государство в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО, и союзники НАТО уважают это право. И мы заявляли снова и снова, что двери НАТО остаются открытыми. И мы продемонстрировали это на протяжении прошлых лет".