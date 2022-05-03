В Раде сегодня выступил не только Джонсон, а и Зеленский, поделился политик.

В Верховной Раде Украины онлайн выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Британский премьер рассказал о новом оружии и средствах защиты на 3 млрд фунтов, в частности, речь шла о радарах для антиартиллерии, поделился в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Чиновник также высказался о том, что Запад не ввел вовремя санкции против России.

"Мы коллективно потерпели неудачу", - полагает Джонсон.

В парламенте также выступил президент Владимир Зеленский. Нардеп добавил, что британский премьер виртуально присутствовал на выступлении украинского лидера.