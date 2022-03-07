Зеленский выступит перед Палатой общин Британии / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский завтра сделает обращение перед Палатой общин Великобритании.
Как сообщает Sky News, президент Украины произнесет "историческую речь" перед британскими парламентариями с помощью видеосвязи в 17:00 по местному времени (19:00 по Киеву).
Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл в связи с этим заявил: "Каждый парламентарий хочет непосредственно услышать президента, который будет обращаться к нам из Украины в онлайн режиме, поэтому это важная возможность для Палаты общин".
После выступления Зеленского вопросов к нему не будет.