Главнокомандующий поблагодарил всех, кто приближает Победу и вспомнил погибших защитников.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с обращением по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он подчеркнул, что эти два года превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. "Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись со всех направлений в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю - никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, которые с первых минут вступили в бой с врагом", - описал первые дни войны Сырский.

Он подчеркнул, что в победу верили и тысячи добровольцев, которые в первые часы войны выстроились в очереди в военкоматы, а также сотни тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Он также отметил роль миллионов волонтеров, которые "начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии".

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"Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие. Потом была битва за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников. Потом освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома. Потом были харьковская наступательная операция и освобождение Херсона", - перечислил успехи украинских защитников Сырский.

При этом он упомянул попытку украинского контрнаступления, которая в силу объективных обстоятельств не принесли желаемого результата.

Главнокомандующий отметил, что сегодня ВСУ продолжают сражаться за свободу, чтобы каждый украинский город или село, не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой.

"Мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное - свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!", - заявил Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил всех украинских защитников и защитниц, медиков, спасателей, волонтеров, которые помогают приближать Победу.

"В этот день я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина - это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем самое ценное, что у нас есть - жизнь украинского воина", - сказал Сырский.

Также он выразил веру в то, что в ближайшее время Украина сможет дать ответ оккупанту и в воздухе. "Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное", - заверил главнокомандующий.

"И напоследок о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что в единстве наша победа. И она обязательно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму! Слава Украине! Героям слава!", - подытожил Сырский.

Годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

Сегодня в честь второй годовщины войны Генштаб ВСУ порадовал особыми потерями оккупантов. В перечень уничтоженной техники добавили самолет А-50, который стоил России более $300 млн. Его сбили вечером 23 февраля над Азовским морем.

Кроме того, сегодня утром в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по случаю второй годовщины полномасштабной войны с РФ.

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