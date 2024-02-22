Экс-премьер-министр Великобритании не захотел общаться со скандальным журналистом после смерти Навального.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был готов дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о России и Украине в обмен на пожертвование в 1 миллион долларов украинским благотворительным организациям. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что Джонсон обвинил Карлсона в том, что тот действует как "инструмент для Кремля". Впоследствии Карлсон попросил политика об интервью, но тот якобы требовал гонорар в 1 миллион долларов. Журналист в свою очередь сказал, что Джонсон "намного более бестолковый, намного ниже", чем Путин.

Пресс-секретарь Джонсона сообщил, что слова Карлсона "не соответствуют действительности", ведь его шеф принял предложение при условии, что гонорар пойдет "исключительно" на благотворительные нужды для украинских ветеранов, но в конце концов решил отказаться от интервью после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

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Сам Карлсон в ответ отметил, что был раздражен, узнав, что Джонсон называет его "инструментом Кремля".

"Он нападает на меня, не объясняя, в чем я, собственно, неправ, или в чем он прав — это, кстати, парень, который по просьбе правительства США остановил мирное соглашение в Украине на полтора года. Поэтому несет ответственность за смерть сотен тысяч людей. ... Я только что брал интервью у Владимира Путина - я не защищаю Путина, но он не просил у меня миллион долларов", - сказал Карлсон.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

В начале февраля президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он, в частности, заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году.

Также немалое количество времени Путин рассказывал Карлсону свою версию истории Украины. То, что в пропагандистских СМИ РФ назвали "исторической справкой", длилось 25 минут.

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