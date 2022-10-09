Богуцкая ответила, что ее не так поняли.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая сделала странное заявление про удары России по востоку и югу Украины, отметив, что враг не бьет по западу страны.

Об этом говорится в Facebook Богуцкой.

"Слуга" отметила, что сейчас ударам подвергаются города, жителей которых кремлевские пропагандисты еще недавно клеймили "одним народом" и "нашими русскими".

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При этом нардеп добавила, что "было бы понятно, если бы они стирали с лица земли Западную Украину, типа, боролись с "бандеровщиной". Однако убивать массово и уничтожать именно юго-восток, который у них считался "малороссией" - за гранью".

Многих пользователей сравнение с "западной Украиной" возмутило. Они призвали депутатку не делить страну на "восток и запад".

На это Богуцкая ответила, что ее не так поняли и вырвали слова из контекста. Также "слуга" добавила, что таким образом хотела всего лишь продемонстрировать противоречия кремлевских нарративов.

Удары по Запорожью-что известно

Российские войска с 5 октября начали интенсивно обстреливать Запорожье в частности - жилые районы.

7 октября сообщали о 12 жертвах российского террора. Впоследствии число погибших увеличилось до 14 человек.

Утром 9 октября ракетная атака по Запорожью повторилась. Всего россияне выпустили 12 ракет, почти все они попали в многоэтажки. Погибло 12 человек и 49 госпитализированы.

На вечер 9 октября в результате разбора завалов установлено уже 20 погибших.

Враг активно обстреливает юг на восток страны, пользуясь их близостью к линии фронта.

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