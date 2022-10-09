Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра.

В Запорожье, в результате ракетных обстрелов, произошедших 6 октября, возросло число погибших.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Спасатели завершили разбор завалов разрушенных домов.

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"Только завершили разбирать четверговые завалы на проспекте, имеем в настоящее время 20 погибших", - заявил Старух.

Удар по Запорожью 6 октября:

Оккупанты начали обстреливать город с 5 утра 6 октября.

Около 12:00 ракетные удары повторились: было зафиксировано три "прилета" по центру Запорожья.

В целом рашисты совершили семь ракетных атак по многоэтажкам. Из-за этого в городе начались пожары.

Утром 7 октября сообщалось о 12 жертвах российского террора. Однако число погибших увеличилось до 14.

По состоянию на 8 октября, было известно, что по первому адресу спасатели деблокировали 15 погибших, среди которых был один ребенок и спасли шестерых. По второму адресу - извлекли троих погибших и спасли 15 человек.

Удар по Запорожье 9 октября:

Рано утром 9 октября Россия выпустила по Запорожью 12 ракет. Почти все они попали в многоэтажные дома. В результате вражеской атаки сразу погибли 12 горожан, еще 49 человек были госпитализированы.

Частично разрушено 9-этажное здание. Разрушено 5 частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей.

Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек.

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