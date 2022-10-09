Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из них - дети.

В результате ночной вражеской атаки по Запорожью погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.

По его словам, сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру.

Видео дня

"По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушено 9-этажное здание. Разрушено 5 частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей. Сейчас известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется", - написал он.

Старух также подчеркнул, что под завалами могут находиться люди. На местах попадания продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Обстрелы Запорожья оккупантами - важнейшие новости

Ранее сообщалось, что в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек. Было зафиксировано около 10 "прилетов" ракет противника.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал, что из-за ракетного удара повреждены около 70 домов и 4 образовательных учреждения.

Противники уже не раз обстреливали Запорожье. В частности, 6 октября в результате вражеского удара погибли 17 человек. Александр Старух сообщал, что число погибших может возрасти до 20 человек.

7 октября захватчики впервые применили против Запорожья иранские дроны-камикадзе, после атаки стало известно об одном пострадавшем.

Вас также могут заинтересовать новости: