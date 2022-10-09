В результате ночной вражеской атаки по Запорожью погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем Telegram.
По его словам, сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру.
"По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушено 9-этажное здание. Разрушено 5 частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей. Сейчас известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется", - написал он.
Старух также подчеркнул, что под завалами могут находиться люди. На местах попадания продолжается спасательная операция. Уже спасены 8 человек.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Обстрелы Запорожья оккупантами - важнейшие новости
Ранее сообщалось, что в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек. Было зафиксировано около 10 "прилетов" ракет противника.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев написал, что из-за ракетного удара повреждены около 70 домов и 4 образовательных учреждения.
Противники уже не раз обстреливали Запорожье. В частности, 6 октября в результате вражеского удара погибли 17 человек. Александр Старух сообщал, что число погибших может возрасти до 20 человек.
7 октября захватчики впервые применили против Запорожья иранские дроны-камикадзе, после атаки стало известно об одном пострадавшем.