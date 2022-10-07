Под огнем оккупантов оказались дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и инфраструктурные объекты.

В Запорожье в результате вчерашнего обстрела оккупантами города погибли 12 человек, а еще 12 госпитализированы в медицинские учреждения, среди них – два ребенка.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции области.

"За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 9 вражеских ударов по территории города. А этой ночью оккупанты нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглись жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что вчера зарегистрировано около трех десятков сообщений о разрушениях в областном и районных центрах Запорожского края.

По данным ОВА, под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

"В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб. Кроме областного центра, под огневой атакой российский войск находились также населенные пункты Пологовского района. Зафиксированы обстрелы из РСЗО и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах", - рассказали в ОВА.

Также отмечается, что этой ночью российские захватчики впервые применили против мирного населения Запорожья беспилотные летальные аппараты – разрушены два объекта гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, это были БпЛА Shahed-136.

По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора сотрудники полиции и УСБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Обстрел Запорожья

Как сообщал УНИАН, 6 октября российские захватчики ударили по объектам инфраструктуры и жилым домам Запорожья.

Известно, что оккупанты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам, в городе начались пожары.

Сообщалось, что в результате атаки погибли 11 человек, спасателям удалось спасти 25. Сегодня утром они продолжали проводить аварийно-спасательные работы.

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