Народная избранница купила за месяц два авто.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая за месяц обзавелась двумя дорогими авто. Одна машина для народной избранницы, а вот вторую она подарила супругу.

Данная информация указана в декларациях о существенных изменениях имущественного состояния от 26 июля и 30 августа.

Согласно документу, за месяц у Богуцкой появился внедорожник Skoda Yeti 2012 года выпуска за 248 тысяч гривен и легковушка Audi A4 2017 года выпуска за 400 тысяч гривен.

В декларации за июль Богуцкая указала, что ее супруг Олеся подарил ей 243 тысячи гривен.

Видимо благодаря презенту супруга нардеп купила себе автомобиль Audi A4.

При этом в декларации за 28 августа указано, что Богуцкая подарила своему мужу автомобиль Skoda Yeti.

Как ранее сообщал УНИАН, журналисты застали народного депутата от партии "Слуги народа" Елизавету Богуцкую за просмотром фильма во время заседания Верховной Рады. Народная избранница взяла смартфон, наушники и включила фильм

Примечательно, соседи Богуцкой никак не отреагировали на ее постороннее занятие. Между тем, в сессионном зале кипела работа, на которую нардеп не обращала никакого внимания.

Автор: Анастасия Горбачева