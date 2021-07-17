Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук едва не подрался с экс-министром социальной политики Павлом Розенко в прямом эфире.
Конфликт случился в эфире телеканала "НАШ".
Во время обсуждения тарифов на газ Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов. По словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое.
После этих слов Розенко нардеп Камельчук разозлился.
"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?"- сказал он.
Затем Камельчук подошел к Розенко и между ними началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его на кресло.
Их остановили нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу.
Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно.
"Когда нечего сказать - начинается психоз", - сказал он.
"Благодари, что я тебе не ввалил", – ответил ему на это Камельчук и ушел из студии.
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Чем известен нардеп Камельчук
- Народный депутат Юрий Камельчук известен скандальными конспирологическими заявлениями.
- В декабре Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус - это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.
- Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять свои слова о коронавирусе.
- Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.
- Он также заявил, что иностранцы через проституток забирают энергию у украинцев.
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