Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук эмоционально отреагировал на выступление бывшего министра соцполитики Павла Розенко.

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук едва не подрался с экс-министром социальной политики Павлом Розенко в прямом эфире.

Конфликт случился в эфире телеканала "НАШ".

Во время обсуждения тарифов на газ Розенко сказал, что команда президента Владимира Зеленского не сдержала обещания о снижении тарифов. По словам бывшего чиновника, стоимость газа для потребителей за последний год выросла втрое.

После этих слов Розенко нардеп Камельчук разозлился.

"Какое в три раза? Павел, алло, Вы с неба упали?"- сказал он.

Затем Камельчук подошел к Розенко и между ними началась потасовка: Розенко схватил Камельчука за локоть, а тот сильно толкнул его на кресло.

Их остановили нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и ведущий шоу.

Розенко пожаловался, что Камельчук ведет себя агрессивно.

"Когда нечего сказать - начинается психоз", - сказал он.

"Благодари, что я тебе не ввалил", – ответил ему на это Камельчук и ушел из студии.

Чем известен нардеп Камельчук

Народный депутат Юрий Камельчук известен скандальными конспирологическими заявлениями.

В декабре Камельчук в эфире украинского телеканала заявил, что коронавирус - это "вымышленная болезнь", а вакцинация может быть опасной. "Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире. Особенно от вымышленной болезни COVID-19", - сказал нардеп.

Не все коллеги по фракции поддержали Камельчука. Впоследствии ему пришлось объяснять свои слова о коронавирусе.

Примечательно, что еще осенью Камельчук озвучивал в эфире одного из телеканалов конспирологические теории о коронавирусе и тестировании, но тогда они обошли внимание СМИ.

Он также заявил, что иностранцы через проституток забирают энергию у украинцев.

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Автор: Олег Давыгора