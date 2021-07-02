Нардеп припарковался у здания парламента в неположенном месте

Народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из "Слуги народа", попал в очередной скандал. Политик перекрыл выезд для авто возле здания Верховной Рады, а после нахамил сотруднице Аппарата парламента.

Об этом рассказала сотрудница Аппарата Верховной Рады Любовь Богданова в Instagram.

Нардеп припарковался у здания парламента в неположенном месте и перекрыл выезд для других авто. Богданова попросила Шевченко убрать авто, из-за которого она не могла выехать, но получила лишь порцию агрессии и хамство. При этом политик несколько раз повторил, что он народный депутат, а девушка – никто.

"Он раз пять это повторил, потом вообще начал на меня кидаться, фоткал зачем-то мою машину и специально не отъезжал минут пять. Честно, я таких жлобов еще не видела, до сих пор в шоке", – рассказала Богданова.

Как ранее сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко попросил Александра Лукашенко вакцинировать украинцев в Беларуси.

28 мая Александр Лукашенко угрожал разместить на границах Республики палаточные городки для вакцинации туристов российским препаратом.

С начала апреля Беларусь анонсировала изготовление на своей территории российского препарата "Sputnik-V", эффективность которого в защите от коронавируса до сих пор не подтверждена ни регулятором ЕС, ни ВОЗ.

Ряд стран мира, в том числе и Украина, не признают за Лукашенко статуса президента. Летом 2020 года Беларусь всколыхнула волна протестов против фальсификации выборов главы государства, которые были жестко подавлены аппаратом Лукашенко. Политические преследования в стране продолжаются до сих пор.

20 апреля Евгений Шевченко встретился с Лукашенко в Минске. В мае его исключили из фракции "Слуга народа".

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Автор: Анастасия Горбачева