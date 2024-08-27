Решения будут касаться, в частности, борьбы с уклонистами, отметил президент Украины.

Продолжается война в Украине, и через две недели правоохранители и пограничники должны наработать решение в вопросе противодействия незаконному выезду за границу как уклонистов, так и влиятельных лиц в государстве.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции на форуме "Украина 2024. Независимость", отвечая на вопрос представителей СМИ, почему скандальные и одиозные лица могут спокойно выехать из страны, а также уклонисты.

"Принято несколько решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками. То есть они наработают решение - что может быть и как с этим бороться. Я с вами согласен, что это вызов и большая проблема для нас", - отметил глава государства.

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Президент добавил, что по крайней мере "на бумаге" решения будут через две недели. "По крайней мере будем понимать как это можно усилить. Усилить и контроль, и ответственность", - сказал Зеленский.

Новости Украины - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 25 августа Генпрокуратура сообщила об объявлении подозрения действующему народному депутату Артему Дмитруку, а потом от Государственного бюро расследований стало известно, что открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом.

СМИ сегодня информируют, что Молдова получила запрос на задержание украинского народного депутата Дмитрука, когда он находился на ее территории, однако правоохранители не имели законных оснований для этого. Отмечается, что он может находиться в Лондоне или Стамбуле.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на форуме "Украина 2024. Независимость" заявил, что правоохранительные органы сейчас выясняют всех причастных к побегу Дмитрука.

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