Следователи выясняют, кто причастен к бегству народного депутата за границу.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком.

Как говорится в сообщении ГБР, работники бюро под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора возбудили уголовное производство по факту незаконного пересечения границы нардепом, которому сегодня было сообщено о подозрении в нападениях на граждан. Очевидно, речь идет об Артеме Дмитруке, хотя и имени в ГБР не указывают.

В Одессе уже работает следственно-оперативная группа ГБР, к которой привлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

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"Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал. Уже прошли обыски у гражданских лиц и сотрудников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрениях", - говорится в сообщении.

Производство возбуждено по статье 332 УК Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу).

Дело и побег Дмитрука

Как сообщал УНИАН, вечером 25 августа Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что народному депутату объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса.

В частности, ему вменяют нападение в составе группы лиц на правоохранителя и военного, попытку похищения огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Как утверждается, речь идет о двух разных эпизодах - нападение на полицейского в Одессе и нападение на военного в Киеве. Вероятно, речь идет об Артеме Дмитруке.

Сегодня СМИ сообщили, что Артем Дмитрук, предположительно, выехал из страны, опасаясь уголовного преследования. Как пишет "Главред" со ссылкой на свои источники, в субботу, 24 августа, депутата заметили в Молдове.

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