По словам американского лидера, в этом не было никаких сомнений", но Зеленский "не хотел этого слышать, и много людей тоже".

Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неминуемой опасности вторжение России, но президент Украины Владимир Зеленский "не хотел об этом слышать".

Об этом он сказал во время мероприятия в Лос-Анджелесе, сообщает Voice of America.

"Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны. Знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал: у нас есть данные, чтобы подтвердить, что он — имея в виду президента России Владимира Путина — собирался выйти за пределы границы", — сказал Байден.

По словам американского лидера, в этом не было никаких сомнений", но Зеленский "не хотел этого слышать, и много людей тоже".

Ранее Зеленский, разведка и другие высокопоставленные чиновники заявляли, что в Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали "объем и дерзость".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ожидалось, что Россия нападет 22 февраля, а не 24 февраля, но о точной дате предупредить украинцев не могли "из соображений безопасности".

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