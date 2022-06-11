По мнению президента, при таких условиях, это мог бы быть "небольшой военный конфликт или провокации со стороны России", но Украина бы тогда сохранила значительное количество своих людей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы даже Украина была членом НАТО, все равно состоялась бы "битва за независимость Украины".

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом ведущих университетов Великобритании.

Отвечая на вопрос о том, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО и быстро получили определенный мощный ответ, В отличие от Украины, Зеленский отметил: "Я очень рад за Финляндию и Швецию. Я считаю, что это очень взрослый выбор. Единственное, что, к сожалению, этот выбор был из-за того, что началась война в Украине. Но считаю, что эта агрессия привела и к таким решениям этих очень уважаемых стран, их лидеров и самое главное - их общества".

Он выразил уверенность, что такое решение поможет Финляндии и Швеции защитить свой народ в случае российской агрессии или любой агрессии любого, кто не уважает суверенитет, территориальную целостность и права человека.

"Украина хотела этого (вступления в НАТО - УНИАН) до вторжения. Украина хотела этого до начала войны еще в 2014 году... Что я чувствую? Я могу вам сказать только одно: чувствовать за те или иные неудачные шаги должны те, кто так шагали, так ходили. Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, через уже два этапа этой кровавой частицы нашей истории", - отметил Зеленский.

По его мнению, если бы Украина была членом Альянса, то битва за ее независимость все равно бы состоялась.

"Если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость Украины. Но было бы по-другому. Мне так кажется. Не было бы столько потерь, мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие и тому подобное. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", - сказал глава государства.

Война в Украине и НАТО:

19 мая 2022 года Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

30 мая стало известно о том, что Польша планирует увеличить расходы на оборону, поскольку поляки опасаются нападения России.

9 июня 2022 года в ЕС начались самые масштабные в истории учения сил ПВО НАТО.