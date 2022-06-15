Глава государства заявил, что поддержка Соединенных Штатов в сфере безопасности является беспрецедентной.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом отметил важность и своевременность оказания Соединенными Штатами дополнительного пакета помощи объемом 1 миллиард долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Поддержка в сфере безопасности Соединенными Штатами является беспрецедентной. Она приближает нас к общей победе над российским агрессором", – подчеркнул Зеленский и поблагодарил Байдена за лидерство в мобилизации международной политики поддержки Украины.

Во время разговора Зеленский сообщил о последних событиях на передовой и проинформировал о первоочередных нуждах Вооруженных Сил для эффективного противодействия российской агрессии. Была отмечена важность дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата "Рамштайн".

Собеседники обсудили вопросы важности дальнейшей экономической и гуманитарной поддержки Украины.

"Мы ценим также существенную финансовую и макроэкономическую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Она помогает нам выстоять в этой войне", – отметил глава государства.

Президент Украины поблагодарил за решение выделить 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1 миллиард долларов.

Пакет помощи включает: управляемые снаряды для РСЗО, 18 гаубиц M777 и 36 тыс. снарядов к ним, две дополнительные противокорабельные системы Harpoon для безопасности на побережье, тысячи приборов для защищенного радиосвязи и приборов ночного видения и других оптических приборов.

Кроме того, объявлено о выделении 225 млн долл. на гуманитарную помощь населению.

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