Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на суму 1 миллиард долларов в виде вооружения.
Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Пакет включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для РСЗО.
Кроме того, Байден заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов для пострадавших от войны украинцев.
"Храбрость, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу", - говорится в заявлении американского президента.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.
Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.
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