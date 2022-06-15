Пакет включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для РСЗО.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на суму 1 миллиард долларов в виде вооружения.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Пакет включает дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для РСЗО.

Кроме того, Байден заявил о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов для пострадавших от войны украинцев.

"Храбрость, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не поколеблются в нашей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу", - говорится в заявлении американского президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

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