Байден отметил, что уже через несколько дней планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Президент США Джо Байден анонсировал разработку "комплексных мер", призванных не допустить полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он заявил в пятницу, 3 декабря, на брифинге, который транслировал Белый дом.

У американского главы поинтересовались, как администрация Байдена будет реагировать на сложившуюся ситуацию на российско-украинской границе.

"Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Сейчас я составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается", – ответил президент Соединенных Штатов.

Читайте такжеПосол Украины призвал Шольца действовать в отношении РФ решительнее: надо больше, чем предупрежденияБайден отметил, что уже через несколько дней планирует провести телефонный разговор с Путиным.

На просьбу журналистов уточнить, что за инициативы готовит Вашингтон, Байден не ответил, покинув прессу.

Что предшествовало

23 ноября у представителя Госдепа США Неда Прайса поинтересовались, как будут действовать США в случае наступления РФ на Украину. На что тот заверил, что Вашингтон готов к "непредсказуемому" развитию событий, но рассказать о действия подробнее не может.

Как пишет The New York Times, администрация Байдена до сих пор надеется, что кризис на украинском приграничье удастся решить по дипломатическим каналам. По словам собеседников издания, окружение американского президента "уговаривает" Путина воздержаться от полномасштабного нападения на Украину.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Яна Ставская