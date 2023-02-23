Австрийская сторона предоставила россиянам визы только на два дня с очень ограниченными правами.

Российским дипломатам не дали возможности поставить цветы к памятнику советским военным в Вене. Как заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в комментарии TACC, такой запрет наложила австрийская сторона.

23 февраля члены российской делегации находились на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрийская сторона выдала россиянам визы, однако резко ограничила их использование. В том числе нельзя было посещать никакие другие публичные мероприятия.

"Сама выдача виза, во-первых, была жестко ограничена по времени пребывания – это были только два дня, когда работает ПА ОБСЕ, и выдача была обусловлена лишь участием в тех мероприятиях, которые касаются программы ПА ОБСЕ и ее зимней сессии.

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То есть все другие публичные мероприятия российским парламентариям и делегатам противопоказаны, а единственным исключением является территория российского посольства и постпредства РФ при международных организациях", - отметил Любинский.

Россияне заказали два венка и хотели, как всегда, лично положить их во время сегодняшней церемонии.

Хоть и им не дали этого сделать, однако один венок они все-таки довели до места назначения. Однако не у памятника советским воинам, а у памятника "советскому воину-освободителю". Это сделали представители дипломатических учреждений в Вене, которые наделены большими правами, чем те, кто получил визу на два дня.

Отметим, что заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ происходило сегодня, 23 февраля, в Вене. Во время этого заседания литовский дипломат выразил недовольство присутствия российской делегации и послал их за "русским военным кораблем".

Кроме этого раньше УНИАН сообщал о решении украинских представителей бойкотировать заседание ПА ОБСЕ из-за российского представительства.

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