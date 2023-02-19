Украинская делегация не будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но будет принимать участие в переговорах с партнерами по реформированию организации.
Об этом сообщила член украинской парламентской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире информационного телемарафона. "Мы не будем принимать участия ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами, насчет того, что делать, как вывести из этого кризиса ОБСЕ, по крайней мере Парламентскую ассамблею ОБСЕ", - сказала она.
По словам Кравчук, в ПА ОБСЕ решения принимаются консенсусом.
"Поэтому, когда одна или две страны могут заблокировать все решения, это фактически тупик для любой международной организации, где есть такое правило. Поэтому мы работаем вместе с нашими партнерами над реформой Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - пояснила Кравчук.
Она также отметила, что австрийская сторона выдала визы российским преступникам, пропагандистам и сотрудникам спецслужб.
"Австрия выдала визы 61 россиянину. Там не только парламентарии, которые являются военными преступниками. Это Толстой, Слуцкий (депутаты Госдумы РФ - УНИАН), которые постоянно призывают к геноциду украинцев. Но там целая куча спецслужбистов, пропагандистов, которые приедут использовать заседание Парламентской ассамблеи просто как декорации. Мы вместе с украинской громадой работаем над протестами возле территории Хобурга, где это будет проходить, чтобы это не становилось нормой. Но мы сами не будем находиться на заседании", - сказала Кравчук.
В свою очередь депутат от партии "Голос", член делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ярослав Юрчишин отметил, что неучастие украинской делегации, а также активная позиция партнеров Украины из стран Балтии, Центральной Европы, Великобритании и других стран, имеет целью вообще лишить Россию возможности выступать на этой площадке.
"С другой стороны, общая позиция украинской делегации и украинской власти о том, что мы не можем освящать своим присутствием фактически пропагандистские мероприятия. Мы должны использовать Парламентскую ассамблею для того, чтобы донести нашу позицию. А на полях это сделать будет намного легче и правильнее, чем когда мы будем в зале слушать, даже протестуя, блокируя, создавая какие-то преграды, российские нарративы", - подчеркнул Юрчишин.
Стоит отметить, что заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится 24 февраля в Вене.
Важные новости о сотрудничестве Украины с ОБСЕ-что стоит знать
Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада Украины приняла Постановление об обращении к Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и парламентов ее государств-участниц о недопустимости участия членов парламента Российской Федерации в работе уставных органов Ассамблеи (№8396).
Ранее - в январе, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал "сохранять чувство меры" в отношении РФ. Чиновник также раскритиковал то, что главу российского МИД Сергея Лаврова не пригласили на встречу ОБСЕ в Польше.