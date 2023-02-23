Представители оккупантов возмутились, что их послали вслед за "русским кораблем".

Зимнее заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ началось со скандала. Латышский делегат Рихардс Колс послал россиян вслед за "русским кораблем", после возражения РФ зал покинула часть присутствующих.

Колс, выступая на заседании, напомнил представителям страны-агрессора, куда им следует идти. "Хочу послать месседж находящейся в этом зале российской делегации фразой украинских пограничников: "Русский военный корабль, пошел н**й".

На что россияне отреагировали весьма агрессивно. Представители оккупантов заявили, что находятся на заседании "по праву", а сами делегаты РФ "не являются слоном".

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"Не дадим возможности врагам России (отвечать) в таком стиле на этой Ассамблее. Поэтому те, кто хотят (обвинить) Россию, выйдите из этого зала вместе со своими украинскими флагами", - заявил один из россиян.

После чего часть делегатов демонстративно покинула помещение.

Россия и ОБСЕ - что известно

Ранее Украина призвала исключить РФ из ОБСЕ. В апреле 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство России в ОБСЕ "представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе". "Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда их нужно создать и исключить РФ", - сказал тогда он.

Россия блокирует принятие решений ОБСЕ по Украине.

В ноябре власти Польши, которая в 2022 году председательствовала в ОБСЕ, не выдали российской делегации визы для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц организации, объяснив это желанием "максимально изолировать Россию".

Вместе с тем Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид выступила против исключения РФ. Такую позицию она аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи". Она пояснила, что "держать дипломатические каналы открытыми не значит договариваться", а "сидеть за одним столом - не значит обмениваться дипломатическими любезностями".

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