Некоторые сотрудники посольства уже покинули Украину.

Австралийцев призвали не совершать путешествия в Украину "из-за риска вооруженного конфликта".

Об этом в Twitter сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

"Мы советуем австралийцам не совершать путешествия в Украину из-за риска вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

Эдвардс уточнил, что некоторые сотрудники посольства уже покинули Украину.

"Мы призываем австралийцев в Украине выезжать сейчас из страны коммерческим или другим частным транспортом", - отметил дипломат.

Ранее УНИАН сообщал, что Австралия начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

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В Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

Министерство иностранных дел Украины, реагируя на эвакуацию дипломатов некоторых страны, попросило "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

В целом территории Украины располагается 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

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