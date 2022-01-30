Посольство продолжает свою работу.

Канада временно отозвала второстепенный персонал из своего посольства в Украине.

Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства внутренних дел Канады.

Министерство временно отозвало из Украины второстепенных канадских сотрудников и членов их семей.

Они планируют усилить дипломатический корпус людьми, имеющими опыт в области реформы сектора безопасности, урегулирования конфликтов, демократических реформ, консульских услуг и дипломатии.

Читайте такжеПришел на трех: пес-разведчик отгрыз себе лапу и сбежал от оккупантов на Донбассе (фото)"Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады в Украине остается открытым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Госдеп санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве.

Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину, а Канада советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

Министерство иностранных дел Украины в связи с новостями об эвакуации дипломатов некоторых стран призвало "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина - не "Титаник", и дипломаты не должны ее покидать.