Представители учреждения приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств.

Министерство иностранных дел Украина отреагировало на эвакуацию дипломатов некоторых страны. В ведомстве просят "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Комментарий МИД Украины относительно режима работы иностранных дипломатических представительств в Украине появился на официальном сайте учреждения.

Представители учреждения приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не менять режим работы дипломатических представительств и не проводить эвакуацию сотрудников и членов их семей из Украины.

"Подтверждаем позицию о преждевременности таких шагов на этом этапе. При этом, продолжаем тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России", - говорится в сообщении.

В МИД призывают иностранных партнеров, чтобы те воздержались от действий, которые "нагнетают" информационное поле и "расшатывают" общество.

"Уверены, что нынешние вызовы можно преодолеть исключительно благодаря единству и скоординированности совместных действий", - подчеркнули в МИД.

Эвакуация посольств из Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве из-за угрозы военных действий России.

Читайте такжеБольшинство работников посольства США остались в Киеве, в ОПУ поблагодарилиВ Министерстве иностранных дел Украины называли эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует эвакуацию сотрудников Представительства ЕС в Киеве.

Также Австралия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину и уже начала отзывать членов семей австралийских дипломатов из Киева.

Канада подтвердила намерение временно вывезти из Украины членов семей дипломатов и советует своим гражданам выезжать на фоне угроз от РФ.

Читайте такжеКулеба назвал страны, которые предоставили Украине оборонную поддержкуВ США телеведущий посоветовал украинцам эвакуироваться из страны. А после этого посольство США посоветовало американцам покидать Украину из-за "непредвиденной ситуации".

Вас также могут заинтересовать новости: