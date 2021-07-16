Бывшего главу МВД Украины называли лучшим кандидатом на пост главы Харькова, однако сам он с такими идеями не выступал.

Экс-глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, который был министром МВД 7 лет, прокомментировал слухи о том, что он может стать новым мэром Харькова.

Об этом Аваков написал в комментариях к публикации харьковского журналиста на Facebook.

Так, журналист Владимир Носков написал: "Ой, йой меня теперь друзья из разных городов спрашивают: "А что, Арсен Аваков будет вашим мэром"! А что мне им ответить? Подскажите!".

К удивлению многих пользователей сети, ответить на этот вопрос решил сам Арсен Аваков. "Скажите - не", написал экс-министр внутренних дел. Тем самым Аваков опроверг все слухи о том, что он может баллотироваться в мэры Харькова.

Читайте такжеСНБО вводит санкции против еще девяти украинцев из списка СШАРанее о том, что Аваков может стать главой Харькова, говорил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Политик утверждал, что у экс-главы МВД есть все качества для управления городом.

Как сообщал УНИАН, вместо Авакова на пост главы МВД был назначен Денис Монастырский. За это решение проголосовал 271 депутат.

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Автор: Полина Кузенко