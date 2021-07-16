За это решение проголосовал 271 депутат.

Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 народный депутат из 347, зарегистрированных в сессионном зале.

Против не проголосовал ни один депутат, воздержались - 44, не голосовали - 32.

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Отставка Авакова и кандидатура Монастырского на должность главы МВД: что известно

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского анонсировали на пятницу, 16 июля.

Кто такой Денис Монастырский?

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, учился в Институте государства и права НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В 2007 году был юристом в компании "Hillmont Partners". В 2009 году работал в "Global Ties KC". В 2015-2017 гг. занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг". Член Главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Секретарь конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований. Эксперт Украинского института будущего.

Был помощником народного депутата Антона Геращенко. На парламентских выборах 2019 года был №19 в списке партии "Слуга народа", избрался народным депутатом. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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Автор: Таня Поляковская