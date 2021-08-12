Советник главы ОП предлагает разделить на законодательном уровне понятия "русский" и "российский".

Внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предлагает разграничить законодательно понятия "российский" и "русский".

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - заявил он.

Арестович назвал себя противником "языкового" закона в нынешней интерпретации. Он также отреагировал на недавнее заявление языкового омбудсмена Тараса Кремня, "указавшего на дверь" жителям Украины, недовольным законом о языке.

"Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией", - сказал Арестович.

Ранее Креминь назвал показ русскоязычных фильмов угрозой для нацбезопасности Украины, а также ответил доктору Комаровскому на критику языкового закона.

Автор: Юрий Годован