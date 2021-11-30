Он прогнозирует, что такие усилия "сдуются" и не будут иметь результата.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что сейчас монобольшинство пытаются развалить через выход из фракции "СН" мажоритарщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшнее заявление народного депутата Украины Романа Сохи о выходе из фракции "СН".

При этом Арахамия сказал журналистам, что ждет, когда Соха вернется в свой округ, потому что там "долго будут вспоминать, кто это". По его словам, депутат не работал на своем округе, где был избран.

Арахамия утверждает, что не разговаривал с Сохой и не знал о его намерении выйти из фракции. Он добавил, что даже сегодня пропустил выступление Сохи в парламенте и узнал о его выходе из фракции из СМИ.

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Отвечая на вопрос журналистов по поводу утверждений Сохи, что одной из причин выхода из фракции является то, что друг Арахамии якобы был "смотрящим" в Запорожской области, Арахамия сказал: "Он говорит, что его мой друг "закошмарил" настолько, что он вышел из фракции?".

Глава "СН" также отметил, что Соха никаких проблем на округе не решал.

По его словам, сегодняшнее голосование за антиолигархический закон №5600 показало, что "кто-то просто сегодня принял деньги и начал работать, чтобы вытянуть мажоритарщиков, потому что они не могут сложить мандаты (речь идет о том, что если из фракции выходит депутат, который прошел по списку партии, то он лишается мандата, а депутат, избранный в мажоритарном округе, – нет – УНИАН), чтобы затем развалить монокоалицию и потом сделать досрочные парламентские выборы".

Арахамия отмечает, что такая ситуация была год назад, когда фракция "ОПЗЖ" "это "качала", но они немного сдулись". Он добавил, что теперь эта ситуация повторяется, но прогнозирует, что "результат будет такой же".

По слухам в кулуарах, из фракции "СН" может выйти в ближайшее время до 10 депутатов-мажоритарщиков, которые в том числе входят в межфракционное депутатское объединение "Разумная политика", которое возглавляет Дмитрий Разумков. Депутат Соха также входит в это объединение.

Что предшествовало

Сегодня, 30 ноября, во время выступления с трибуны парламента народный депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа".

Он выступил, в частности, против назначения Ростислава Шурмы заместителем руководителя Офиса главы государства. Он также выразил недовольство еще рядом назначений во власти.

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Автор: Надя Пришляк