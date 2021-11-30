Роман Соха был избран в парламент по 75-му избирательному округу (Запорожская область).

Народный депутат Украины Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления с трибуны парламента.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица, люди, которые никогда не были в политике, которые не причастны к схемам, и не грабили страну. Вы обещали новую генерацию государственников: с горячим сердцем, светлым умом, кристально чистой репутацией. Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем (руководителя - УНИАН) Офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока". Он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии", - сказал Соха.

По его словам, Шурма - это "часть старой коррумпированной системы".

"У нас война. А куратором экономики в Офисе президента ставят человека, который имеет такой бэкграунд и репутацию и который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом... Я неоднократно обращался к руководству партии и фракции, доносил до сведения мнение людей, которые устали от этих скандалов и теряют надежду на перемены. Но нас не слышат. Для меня лично Шурма - это последняя капля. Мне очень стыдно за это назначение", - подчеркнул депутат.

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Он также выразил недовольство еще рядом назначений во власти.

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Я принял тяжелое, но справедливое решение: я выхожу из фракции "Слуга народа", - сообщил Соха.

Как известно, Соха был избран в парламент по 75-му избирательному округу (Запорожская область).

Как сообщал УНИАН, в начале ноября экс-председатель ВР Дмитрий Разумков заявил о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". По состоянию на 8 ноября в МФО вошли 25 нардепов, большинство из них из фракции "Слуга народа".

Автор: Таня Поляковская