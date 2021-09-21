По словам главы фракции "СН", законопроект будет рассматриваться в среду-четверг.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует до 236 голосов при голосовании за закон об олигархах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам депутата, соответствующий законопроект будет рассматриваться в сессионном зале парламента в среду или четверг.

На вопрос, сколько за законопроект может быть голосов при принятии его в целом как закона, Арахамия сказал: "234-236 - в этом диапазоне, плюс-минус два голоса - где-то я так предварительно понимаю".

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Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах.

20 сентября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента приняли решение о рассмотрении на текущей неделе законопроекта об олигархах (№5599) и законопроекта о наполнении госбюджета (№5600). Председатель ВР Дмитрий Разумков отметил, что нет никаких оснований для рассмотрения данных законопроектов, потому что не готовы к ним и нет выводов Главного научно-экспертного управления ВР. Поэтому, по его словам, такое рассмотрение будет проводиться вопреки Регламенту.

Автор: Таня Поляковская