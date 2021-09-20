Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал депутатов не вешать друг другу ярлыки "кто на каких олигархов работает", поскольку таким образом кто-то может "выйти сам на себя".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи.
"Я хотел бы обратиться ко всем коллегам: я советую заканчивать разгонять истории и вешать ярлыки, кто на каких олигархов работает. Потому что может получиться так, что кто-то выйдет сам на себя. Это плохая история. Точно не добавляет ни парламенту, ни обществу, ни нашему государству. А оценивать потом будут по событиям", - добавил спикер.
Также Дмитрий Разумков призвал Аппарат ВР и председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича объяснить проведение заседания комитета, на котором было рекомендовано принять закон об олигархах во втором чтении "под грифом большой секретности".
"У нас была неприятная ситуация в конце прошлой недели. Я имею в виду законопроект 5599. 17-го числа состоялся комитет, он его рассмотрел. Но не пригласил ни авторов правок, не предоставил таблицы. Как-то это прошло под грифом большой секретности. Я не понимаю, что произошло", - отметил Разумков.
Поэтому он обратился к Аппарату ВР, его руководству, с тем, чтобы они разобрались с этой ситуацией.
"Разберитесь, пожалуйста, как так отработал Секретариат", - сказал спикер и призвал также председателя соответствующего комитета объяснить эту ситуацию.
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Закон об олигархах: что о нем известно
Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах (№5599). В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.
Согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.
17 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект об олигархах ко второму чтению.
По словам председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, в решении комитета записано: Раде рассматривать закон по новой специальной процедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале.
Депутат считает, что это будет грубым нарушением регламента.