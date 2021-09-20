Дмитрий Разумков призвал Аппарат ВР и председателя комитета по нацбезопасности объяснить заседание по законопроекту об олигархах"под грифом большой секретности"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал депутатов не вешать друг другу ярлыки "кто на каких олигархов работает", поскольку таким образом кто-то может "выйти сам на себя".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета, к которому присоединился по видеосвязи.

"Я хотел бы обратиться ко всем коллегам: я советую заканчивать разгонять истории и вешать ярлыки, кто на каких олигархов работает. Потому что может получиться так, что кто-то выйдет сам на себя. Это плохая история. Точно не добавляет ни парламенту, ни обществу, ни нашему государству. А оценивать потом будут по событиям", - добавил спикер.

Также Дмитрий Разумков призвал Аппарат ВР и председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича объяснить проведение заседания комитета, на котором было рекомендовано принять закон об олигархах во втором чтении "под грифом большой секретности".

"У нас была неприятная ситуация в конце прошлой недели. Я имею в виду законопроект 5599. 17-го числа состоялся комитет, он его рассмотрел. Но не пригласил ни авторов правок, не предоставил таблицы. Как-то это прошло под грифом большой секретности. Я не понимаю, что произошло", - отметил Разумков.

Поэтому он обратился к Аппарату ВР, его руководству, с тем, чтобы они разобрались с этой ситуацией.

"Разберитесь, пожалуйста, как так отработал Секретариат", - сказал спикер и призвал также председателя соответствующего комитета объяснить эту ситуацию.

Закон об олигархах: что о нем известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах (№5599). В предложенном главой государства документе предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, а также создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета.

17 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект об олигархах ко второму чтению.

По словам председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, в решении комитета записано: Раде рассматривать закон по новой специальной процедуре, то есть, без права депутатов поставить свои правки в зале.

Депутат считает, что это будет грубым нарушением регламента.

Автор: Таня Поляковская