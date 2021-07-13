Встреча состоится 17 июля, место проведения мероприятия пока не известно.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о закрытом мероприятии "Слуги народа" в субботу, 17 июля, при участии президента и членов правительства.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос УНИАН относительно субботнего мероприятия с участием президента.

"Это не заседание фракции, это такой ... В ИТ такой формат - BarCamp. То есть, это такой кемпинг, где есть тематические сессии. Мы хотим пригласить, в том числе, и представителей Кабмина. Есть много вопросов, которые надо обсуждать" - сказал Арахамия.

По его словам, этот "внутренний форум" продлится целый день.

Арахамия также добавил, что место проведения мероприятия пока не известно.

"Если мы прямо сейчас вам скажем, где это будет, то там будут просто сплошные дроны и много камер. Мне кажется, что так неправильно делать", - подытожил он и отметил, что это будет закрытое мероприятие.

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Автор: Денис Прядко