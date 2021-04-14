Ранее глава СБУ заявлял, что спецслужбе якобы известно о российском паспорте будущего нардепа

Служба безопасности Украины не обладает подтвержденными данными о наличии у новоизбранного депутата Верховной Рады Андрея Аксенова паспорта гражданина Российской Федерации.

Об этом говорится в ответе заместителя председателя СБУ Сергея Андрущенко на депутатское обращение Владимира Арьева (фракция "Европейская солидарность").

"СБУ в настоящее время не обладает документально подтвержденными данными о наличии у гражданина Аксенова паспорта гражданина РФ", - депутат опубликовал ответ в Facebook.

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Говорится, что следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, в котором в том числе, исследуется обстоятельства организации и проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.

В СБУ отмечают, что сообщение о подозрении Аксенову по состоянию на сегодняшний день не осуществлялось.

Ранее глава СБУ Иван Баканов уверял нардепов, что в СБУ знают о российском гражданстве Андрея Аксенова.

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На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 (г. Покровск Донецкой области), согласно протоколу, победу одержал Андрей Аксенов, выдвиженец от политической партии "Порядок". Он получил 65,46% поддержки - за него проголосовали 19 тыс. 949 избирателей.

Второе и третье места заняли Валентин Рыбин от Партии Шария и Юлия Кузьменко от "Европейской солидарности", которые получили 13% и 6,69% поддержки.

Журналист и представитель Украины в Минской ТКГ Денис Казанский сообщил, что Аксенов является одним из организаторов так называемог о референдума" в 2014 году и имеет российское гражданство. Последнее подтвердила и СБУ.

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Автор: Надя Пришляк