Журналисты уже выяснили, какой есть план по Резникову.

После того, как министр обороны Украины изменился, возможно, Алексей Резников, ранее возглавлявший Минобороны, отправится работать в столицу Великобритании Лондон.

Экс-министр может получить должность посла в Британии, говорится в статье "Украинской правды". "На вопрос УП, действительно ли Резникова планируют отправить в Лондон, один из топов президентской команды вечером 5 сентября ответил: "План именно такой", - отмечается в материале.

По сведениям источников издания в дипломатических кругах, через посольство Украины в Британии еще не приходил официальный агреман на назначение Резникова.

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Уже не Алексей Резников - министр обороны изменился

Алексея Резникова отправили в отставку после ряда скандалов, которые разгорелись из-за закупок для Вооруженных сил Украины, - последний из них касался приобретения курток для военных.

4 сентября Резников подал на рассмотрение Верховной Рады заявление об отставке с должности главы украинского Минобороны. 5 числа Рада отправила его в отставку. Стоит отметить, что Резников стал украинским министром обороны 4 ноября 2021 года.

Позже - 6 сентября, ВР назначила новым главой Минобороны Украины Рустема Умерова, который с 7 сентября прошлого года занимал должность главы Фонда госимущества. Умерова с этой должности парламент уволил 5 числа.

Справка УНИАН. Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский 21 июля уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии после высказывания дипломата насчет заявления украинского лидера о благодарности за помощь британской стороне во время полномасштабной войны с РФ.

Агреманом называют предварительное согласие правительства страны пребывания на принятие какого-то лица в качестве главы диппредставительства другого государства.

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