Сегодня жизнь главы Минобороны Украины расписана по минутам.

Он любит экстрим, кулинарию и танцы - в таком танцоре трудно узнать серьезного чиновника, и в этом весь Алексей Резников. Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" ко дню рождения министра обороны Украины, он очень любит экстремальные виды спорта.

Но главная его страсть - это жена Юлия Зорий, телеведущая и психолог, которая моложе его на 20 лет. Познакомились они в 2017-м на церемонии открытия Евровидения в Киеве. Именно кулинарным талантом Алексей покорил сердце Юлии. Расписались влюбленные летом 2020-го в Херсонской области на пункте пропуска Каланчак на админгранице с оккупированным Крымом. Резников работал вице-премьером, а уже через год его назначили министром обороны.

В интервью "Сніданку" Юлия призналась, что с начала полномасштабной войны начала еще больше волноваться за мужа. В интервью телеведущему Дмитрию Комарову Алексей Резников рассказал, что 24 февраля у него даже мысли некуда было бежать.

На упреки хейтеров, что министр обороны не военный, сам Алексей Резников говорит: "Я - большой адвокат, моя задача тоже защищать, и призвание защищать, но другим способом".

Сегодня жизнь Алексея Резникова расписана по минутам, однако министр признается, что научился спать около трех-четырех часов ночью и 35-40 минут днем. Сил ему также прибавляет его семья, в мае прошлого года в Украину вернулась жена, дочь и внуки.

"Мы научились жить полноценно, я даже вернулся к любимому занятию, иногда готов приготовить какую-то вкусную еду", - говорит глава Минобороны.

Как изменилась семейная жизнь Резникова из-за войны

Ранее телеведущая, психолог и жена министра обороны Алексея Резникова Юлия Зорий рассказала, как изменилась их семейная жизнь из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

По ее словам, она в Киеве, поэтому часто видится с мужем. Дома они стараются не говорить о работе. Но Алексей постоянно в телефоне, решая рабочие вопросы.

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