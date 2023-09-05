Умеров должен занять вакантную должность министра обороны.

Верховная Рада уволила Рустема Умерова с должности главы Фонда государственного имущества, которую он занимал с 7 сентября прошлого года.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, это решение поддержали 302 народных избранника. Также Железняк проанонсировал, что уже в среду, 6 сентября, Умеров снова будет выступать перед народными депутатами, но уже как кандидат на должность министра обороны, которая стала вакантной после сегодняшнего голосование за отставку Алексея Резникова.

"Завтра ждем снова назначения министром обороны Украины", - отметил он.

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Смена министра обороны - детали

Разговоры о возможной отставке Алексея Резникова с должности министра обороны Украины начались после первых скандалов вокруг коррупционных закупок для ВСУ питания и военной формы, и снаряжения.

Они снова усилились после закупки зимней формы для армии. В августе журналист Юрий Николов в расследовании указал, что цены на куртки для ВСУ, закупленные в 2022 году, втрое выросли после их доставки из Турции в Украину. Они якобы из летних превратились в зимние. Сам министр Резников отрицал это, отмечая, что это "манипуляции" журналиста.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что решил уволить министра обороны Алексея Резникова, а также назвал кандидатуру на эту должность - главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

По словам президента, Минобороны требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. После этого Резников подал на рассмотрение в парламент заявление о своей отставке и заявил, что готов отчитаться о своей работе перед нардепами.

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