Министр обороны верит, что объемы помощи для Украины не снизятся после выборов в США.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после промежуточных выборов в США 8 ноября двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохранится.

"Я неоднократно встречался с членами Сената и Конгресса, и каждый раз делегации были двухпартийными. Я общаюсь на постоянной основе с министром обороны Ллойдом Остином, с его командой. Я четко понимаю, что поддержка Соединенных Штатов останется двухпартийной и двухпалатной тоже", - говорит министр.

По мнению Резникова, заявления, что США якобы могут снизить объемы помощи Украине - это просто предвыборная риторика.

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"У меня есть личное персональное понимание и ощущение, что в подавляющем большинстве американский народ поддерживает Украину в этой несправедливой войне. И американский народ хочет победы Украины. А американцы - очень прагматичные люди, американцы любят побеждать. Они понимают, что они партнерами будут в этой войне, в победе над злом", - подчеркнул глава Минобороны во время брифинга.

Выборы в США - что известно

В Республиканской партии растет количество противников военной помощи Киеву.

Также сообщалось о расколе среди представителей Республиканской партии.

Россияне мемами хотят повлиять на ход выборов и усложнить жизнь Демократической партии.

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