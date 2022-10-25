Пригожин лично сказал российскому президенту, что генералы проваливают боевые действия.

Основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин имеет смелость говорить Путину правду о ходе войны в Украине.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

Источник утверждает, что Пригожин лично сказал Путину, что генералы проваливают боевые действия. Это довольно логично, если оценить те публичные заявления бизнесмена, которые от него звучат за последний месяц.

Видео дня

"Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, которое подверглось резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь", – пишет WP.

Ранее аналитики сообщали, что Пригожин наращивает свое влияние и через некоторое время он может угрожать власти Путина.

"Непонятно, сосредоточен ли Пригожин прежде всего на том, чтобы достичь большего влияния в российском оборонном истеблишменте, или он имеет большие политические амбиции в отношении себя или своих близких", – отмечают в издании.

Раскол в Кремле: что надо знать о Евгении Пригожине

Евгений Пригожин и глава Чечни Кадыров начали критиковать Минобороны РФ, в частности главу ведомства Сергея Шойгу.

Генерал Суровикин, которого недавно поставили начальником войны против Украины, является человеком Пригожина, считают эксперты.

Также была информация, как Пригожин подрывает режим Путина.