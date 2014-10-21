"Тайный" заработок генерала, идущего в Раду: охотничьи угодья и особняк в Пуще-Водице

Сотни кандидатов хотят попасть в Раду, но как именно они заработали свои состояния, не скажут ни одному избирателю. Программа "Гроші" показала, что смог заработать за службу в СБУ генерал-майор Константин Иванович Брыль, который баллотируется в нардепы по округу 93, передает ТСН.

В Пуще-Водице у Константина Ивановича - одно из лучших среди соседей имений, где почти на каждом заборе буква, на которую начинается его фамилия. По всему периметру ограждения стоят камеры, а охраняет генерала собственная охрана. Работая на госслужбе, у кандидата в депутаты территория около гектара, во дворе припаркованы две иномарки.

Кроме того, в селе Октябрьском под Переяславом расположены охотничьи угодья, которые также принадлежат Константину Брылю. Однако в декларации за 2012 год о десятках гектаров земли ничего не сказано.

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Откуда же деньги у генерал-майора, согласилась рассказать журналистам Любовь Ивченко. Одесситы ее вспоминают, как "маму, которая нужна Одессе", так подписывали ее предвыборные листовки. Бывший кандидат в мэры и бизнесвумен знает, как работать с сегодняшним кандидатом в нардепы.

Любовь убеждает, что работала бы в рамках закона, но в Одессу прибыл ревизор из столицы, Константин Брыль, который работал в антикоррупционном отделе налоговой. Женщина утверждает, что он поставил ее перед фактом: чтобы ее компания и в дальнейшем получала компенсацию НДС, надо делиться.

Схема работала просто - компания Ивченко якобы покупала заслонки у фирмы, на которую указывал Брыль. Этой фирме якобы платился НДС. Потом Любовь продавала заслонки за границу, и обращалась к государству с требованием компенсировать НДС, поскольку этот налог действует внутри страны. Брыль помогал получить компенсацию. Любовь утверждает, что из-за того, что не захотела больше работать, ее подставили, и сам Брыль должен хорошо знать детали этой "подставы".

Против нее открыли уголовное дело и присудили 4 года лишения свободы. Сам Брыль не фигурирует в уголовном деле, но под подозрение тогда по странному стечению обстоятельств попали нынешние помощники Брыля в избирательной кампании.