Налоговики оставили схему времен Януковича, на которой частники зарабатывают около 25 миллионов

Все пломбы-голограммы, которые используют владельцы кассовых аппаратов, печатает одна частная фирма - «НПП «Гаммаграфик», которая контролируется экс-заместителем директора ГП «Укрэлекон» (подчиняется Государственной фискальной службе) Русланом Янгаличевим. Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Наші гроші».

Ежемесячная потребность владельцев кассовой техники в пломбах - 150-200 тыс. единиц. Цена одной составляет 10 грн. Таким образом, за год производитель продает пломб на 20-25 млн. грн.

До 2010 года пломбы продавал сам «Укрэлекон», однако после смены директора, ГП поручило печать голограмм частникам.

Между тем еще в июне на запрос Министерства финансов государственный полиграфкомбинат «Украина» сообщил, что готов печатать такие пломбы по цене в 1,5 грн. Кроме того, согласно законодательству печать документов с элементами спец защиты может печатать только полиграфкомбинат «Украина».

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Сейчас компания «Гаммаграфик» осуществляет не только печать, но и непосредственную продажу пломб. «Наші гроші - ТВ» стали свидетелями передачи документов со специальными элементами защиты. Передача пломб происходила прямо в вестибюле столичного завода «Квазар» водителем-курьером компании «Гаммаграфик». Офис «Гаммаграфика» на территории завода отыскать не удалось. Курьер отказался сообщить, где расположены производственные и офисные помещения компании «Гаммаграфик».

Компания «Гаммаграфик» контролируется Русланом Янгаличевим, бывшим заместителем директора ГП «Укрэлекон». Ранее Янгаличев лично фигурировал среди учредителей. Сейчас совладельцами являются Людмила Дьяченко и Роман Сидоров - теща Руслана Янгаличева и брат его жены.

Директор ГП «Укрэлекон» Сергей Сорокин занимает должность с 2010 года. Контракт с ним заключен до 2016 г.

Напомним, что Национальный банк Украины и Государственная фискальная служба оставили действовать еще одну схему 2012 года, по которой владельцы кассовых аппаратов должны уплачивать близким к "Семье" компаниям 80 млн грн в год за передачу и обработку данных.