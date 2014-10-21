Боевики понесли значительные потери под Смелым и уже не решаются штурмовать блокпост

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в районе блокпоста вблизи н.п. Смелое «за прошедшие двое суток боевики понесли очень большие потери и они сейчас ищут возможность снова как досадить нашим военным, но на штурм пока не решаются, просто ведут дистанционные обстрелы из стрелкового оружия и минометов».

Читайте такжеРоссийские войска по-прежнему на границе с Украиной (карта АТО)Как сообщал УНИАН, вчера в СНБО заявляли, что украинские военные остановили массированное наступление боевиков возле села Смелое Луганской области.