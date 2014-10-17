Украинские военные ответным огнем уничтожили 6 боевиков вблизи села Смелое

Силы АТО ответным огнем уничтожили 6 боевиков вблизи села Смелое на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Обстановка в районе блокпоста, который расположен в районе села Смелое, стабильная. Для обеспечения безопасности подразделения, который несет службу на блокпосту, объект оборудован бетонными перекрытиями», - говорится в сообщении.

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В штабе АТО отмечают, что наблюдение за вероятными направлениями открытия противником огня ведется круглосуточно.

«Дежурные боевые расчеты открывают немедленный огонь на подавление, принуждая боевиков оставлять огневые позиции и осуществлять перемещения», - отмечается в сообщении.

«По предварительным подсчетам, потери боевиков в результате открытия ответного огня составляют 6 человек», - отмечает пресс-центр АТО.